27.09.2021
12:45
85
Общество
Водоканал запустил Личный кабинет для юридических лиц
Сервис доступен на официальном сайте АО «Водоканал». Для регистрации в личном кабинете необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты, после чего к личному кабинету можно будет привязать договора. При этом, к одной учетной записи можно привязывать неограниченное число договоров.
Подтвердить учетную запись можно двумя способами: дистанционно, при помощи электронной подписи, или лично в офисе АО «Водоканал» по адресу Богдана Чижика, 19.
В личном кабинете пользователи могут следить за всеми начисления по каждому договору, передавать показания приборов учета, подать заявление.
Источник: пресс-служба АО "Водоканал"
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