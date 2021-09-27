Водоканал запустил Личный кабинет для юридических лиц

Сервис доступен на официальном сайте АО «Водоканал». Для регистрации в личном кабинете необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты, после чего к личному кабинету можно будет привязать договора. При этом, к одной учетной записи можно привязывать неограниченное число договоров.

Подтвердить учетную запись можно двумя способами: дистанционно, при помощи электронной подписи, или лично в офисе АО «Водоканал» по адресу Богдана Чижика, 19.

В личном кабинете пользователи могут следить за всеми начисления по каждому договору, передавать показания приборов учета, подать заявление.