Водоканал: Забота о здоровье тружеников — главная задача предприятия

Сегодня творческое объединение «Кындыкан» передало четыре картины, очищающие воздух, Водоканалу, который выступил генеральным партнером акции «100 картин». Экспозицию из трех картин разместили на Станции биологической очистки стоков, а одна картина отправится на Главную насосную станцию-1.



«Мы прекрасно понимаем, что наши работники подвержены заболеваниям дыхательных путей, особенно это касается специалистов Станции биологической очистки стоков, службы канализования, химико-бактериологической лаборатории. Для восстановления здоровья сотрудников предприятия недавно мы открыли соляную комнату. А сегодня мы получили картины, написанные с использованием краски, которая очищает воздух. Они также знакомят с северной культурой, красотой ее природы, сохранение которой — одна из ключевых задач Водоканала», — сказал генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.



При создании картин использована краска StoClimasan Color. Эффект очищения воздуха основывается на принципе фотокатализа. Под действием света активируется катализатор, который уменьшает вредные соединения, находящиеся в воздухе.

В их создании приняли участие более тысячи человек — представители различных организаций и учреждений, сообществ, художники из числа коренных малочисленных народов Севера. Сами полотна посвящены теме Севера и Арктики, большую часть из них разместили в медицинских учреждениях Якутии.