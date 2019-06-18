«Водоканал» за сохранение и бережное отношение к истории

Без истории у нас нет будущего. Это утверждение знакомо каждому, и поспорить с ним сложно. Но отношение к истории у каждого свое. Кто-то может пространно рассуждать о том, что ее необходимо беречь и уважать. А кто-то, как АО «Водоканал», реальными делами сохраняет память поколений. У предприятия есть свой музей, в котором собрана вся история «Водоканала». Есть инициативы по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, воплощенные в уже проведенные и планируемые мероприятия и акции. Есть понимание того, что надо поддерживать и оказывать посильную помощь музеям города.

На прошлой неделе водоканальцы провели субботник на территории Дома-музея «Якутска ссылка». Вот что об этом написала на своей странице в Facebook директор музея Наталья ГОГОЛЕВА:

«Работники АО “Водоканал” очистили территорию музея от сухостоя и мусора, вырыли ров для водоотведения от старинного амбара и подготовили территорию к дальнейшей засыпке песком. Огромная благодарность за помощь и поддержку генеральному директору Анатолию Андреевичу КЫРДЖАГАСОВУ, начальнику организационно-контрольного отдела Гульнаре Ефимовне НИКОЛАЕВОЙ и её заместителю Виктору Владиславовичу КЛЮСКО, т.к. ежегодно здание музея и амбара страдает от паводковых вод, и создалась проблема гниения исторических памятников республиканского значения».

Неделей раньше при поддержке АО «Водоканал» музей истории и культуры народов Севера им. Ярославского провел I Республиканский фестиваль молодых музейных специалистов.

В нем приняли участие около 60 молодых специалистов из разных музеев Якутии. География фестиваля была обширной. Свое видение перспектив развития музейного дела продемонстрировали представители из Нижнеколымского, Усть-Янского, Верхневилюского, Ленского, Усть-Алданского, Намского, Хангаласского улусов, из США, а также специалисты большинства музеев города Якутска.

Программа первого дня была образовательной. Приглашенные спикеры поделились своим опытом, проинформировали участников о новых законах, нормативных документах и музейных трендах. На второй день участников ждала деловая игра по музейному проектированию «PRO музей», которая прошла в пространстве коллективного творчества «Точка кипения».

По итогам деловой игры победу одержала команда Хангаласского краеведческого музея им. Ксенофонтова. Второе место заняла команда Музея и центра Хомуса народов Мира. Третье место заняла команда Музейного комплекса «Россия – моя история».⠀