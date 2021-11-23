Якутск
Водоканал Якутска запустил очень удобный сервис
На официальном сайте АО «Водоканал» заработал обновлённый сервис. Он стал еще удобнее, благодаря увеличению функционала.
Главное нововведение – теперь к личному кабинету можно привязать несколько лицевых счетов. Изменения внесли и в работу с приборами учета. Ввод показаний как и раньше производится на одной странице, однако теперь пользователь сможет заранее получать уведомление об окончании срока поверки счетчиков и информацию об организациях, оказывающих услугу поверки.
Еще одной немаловажной новинкой стала возможность просматривать платежный документ (квитанцию) в котором указаны все подробности о начислениях за потребленные услуги, а баланс лицевого счета будет обновляться в течение суток с момента оплаты услуг если оплата производилась через личный кабинет.
Добавим, что пользователям, зарегистрировавшимся в личном кабинете ранее, не нужно проходить повторную регистрацию.
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