Водоканал Якутска работает в режиме удаленного обслуживания абонентов

Консультации абонентов АО «Водоканал» по вопросам обслуживания и платежей за потребленные услуги переведены на дистанционный режим. Такая мера принята в связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

По всем интересующим вопросам абоненты могут обратиться по номеру 507-248.

Передать показания приборов учета АО «Водоканал» можно в личном кабинете на официальном сайте предприятия http://vodokanal-ykt.ru, а также с помощью Whatsapp-бота по номеру +7 984 100 1974

Оплатить услуги АО «Водоканал» можно на официальном сайте предприятия http://vodokanal-ykt.ru и с помощью сервиса Сбербанк онлайн.