Водоканал Якутска приглашает принять участие в Ледовом забеге

Соревнования на «Кубок Водоканала» состоятся 28 марта в прибрежной зоне водозаборных сооружений.

В программе — забег на 3 и на 10 км в нескольких возрастных группах. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет.

Хорошее настроение гарантируют не только свежий воздух, соревновательный дух, но и призовой фонд состязаний.

Для участия необходимо зарегистрироваться.