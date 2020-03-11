11.03.2020
15:19
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Спорт

Водоканал Якутска приглашает принять участие в Ледовом забеге

Соревнования на «Кубок Водоканала» состоятся 28 марта в прибрежной зоне водозаборных сооружений.

В программе — забег на 3 и на 10 км в нескольких возрастных группах. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет.

Хорошее настроение гарантируют не только свежий воздух, соревновательный дух, но и призовой фонд состязаний.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск
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