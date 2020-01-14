«Водоканал» Якутска налаживает производство бутилированной воды

Сегодня, 14 января генеральный директор «Водоканала», заместитель председателя Якутской городской Думы Анатолий КЫРДЖАГАСОВ встретился с журналистами.

На многих горожан произвел неизгладимое впечатление ролик, где Анатолий Андреевич пьет воду из-под крана.

— Я и сейчас пью воду из-под крана. И не понимаю, зачем горожанам покупать бутилированную воду? После наших реформ, качество воды в Якутске соответствует всем стандартам. Почти вся бутилированная вода, которая продается в Якутске, по своим качествам практически не отличается от водопроводной, — заявил гендиректор «Водоканала».

Он отметил, что еще недавно в Якутске было около 70 пунктов розлива и продажи очищенной воды. А сейчас их осталось всего 15-18.

Тем не менее, бутилированная вода востребована, например, для офисов. И «Водоканал» Якутска налаживает производство собственной бутилированной воды под названием «Дары Лены».

В Якутске в данное время действуют 43 колонки для воды. Наибольшая концентрация их в Залоге и Сайсарах.

Отпускная цена воды от «Водоканала» в данное время составляет 55 рублей за один кубометр. Небольшая наценка идет за содержание будок, оплаты работника, который регулирует отпуск воды частным водовозам. После этого водовозы развозят воду частным хозяйствам по цене уже 500 рублей за кубометр.

«Водоканал» Якутска намерен взять под свое крыло аналогичные предприятия в районах. Так, на разных стадиях ведутся переговоры или уже подписаны соглашения с Верхневилюйском, Вилюйском, Бердигестяхом, Нижним Бестяхом, Майей, Нерюнгри и другими.

В бюджете предприятия есть фонд генерального директора. По итогам 2019 года средства из этого фонда Анатолий Кырджагасов распределил в виде премий сотрудникам, которые активно занимаются общественной работой, спортом, ведут здоровый образ жизни.

На предприятии есть собственный мужской хор. Проводятся соревнования по подледному лову рыбы. Так же сотрудники «Водоканала» выезжают на мунха на озеро Ньидьили в Кобяйском улусе.

Анатолий Андреевич увлекся бегом, во время новогодних каникул пробежал полумарафон. И теперь намерен закрепить и улучшить свои результаты. Он призывает заняться бегом сотрудников предприятия.

— Вода несет в себе много информации. В этом единодушны и ученые, и эзотерики. Поэтому на «Водоканале» должны работать люди с чистыми помыслами, чистой совестью и физически крепкие, здоровые, — считает Кырджагасов.

Из этого предприятия ушли на Великую Отечественную войну 13 человек, и только четверо вернулись назад… В год юбилея Победы обо всех них напишут в специально готовящейся книге. Кроме этого, будут опубликованы сведения о воевавших дедах и прадедах работников «Водоканала». На территории предприятия ближе к улице будет установлена галерея славы, часть Бессмертного полка, где будут увековечены славные воины, связанные с «Водоканалом».

— Юбилей Победы – наша общая дата. И в каждом населенном пункте, в каждой семье и на каждом предприятии нашей страны мы должны воздать должное нашим героям, — считает Анатолий Андреевич.