Водоканал Якутска — лауреат престижной премии

В преддверии самого долгожданного для всех праздника – Нового года, Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о присуждении государственных премий Республики Саха (Якутия) в области материального производства за 2020 год. Это премии имени С. Н. Маркина, И. Е. Винокурова, и Ю. Н. Прокопьева.

Документ станет хорошим подспорьем для еще более усердной работы АО «Водоканал» в наступающим году – согласно указу, государственную премию Республики Саха (Якутия) в области материального производства присвоили коллективу предприятия. Лауреатами стали: Сергей Диденко – заместитель генерального директора по производству и строительству, Денис Макаров – заместитель начальника водозаборных сооружений, Надежда Мухина – ведущий инженер-технолог, Андрей Тальзи – ведущий инженер ремонтно-механического цеха, Анатолий Туласынов – главный технолог.

Премию имени Винокурова предприятию присудили за проведение испытаний по глубокой очистке реки Лены в районе водозабора – разработку проекта установки приготовления концентрированной пульпы и установки дозирования раствора порошкообразного активированного угля. Речь идет об установке углевания, которая позволила усовершенствовать технологию очистки воды, подаваемой в город. Оборудование заработало в новом комплексе водозаборных и водоочистных сооружений предприятия весной 2020 года. Устройство позволило избавиться от неприятного запаха, появляющегося в воде во время паводка. Оно так же способно очищать воду от нефтепродуктов, если такие окажутся в акватории станции. В изначальном проекте новой станции предусматривали такое оборудование, но от него отказались в пользу снижения итоговой стоимости объекта. Однако, первый год эксплуатации станции показал – оборудование необходимо установить. Отметим, что всю работу от разработки проекта до воплощения его в жизнь специалисты АО «Водоканал» провели собственными силами.

Справка:

Государственная премия РС(Я) имени И.Е. Винокурова в области материального производства присуждается ежегодно 27 декабря за выдающиеся достижения или высокопроизводительный труд в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сферы обслуживания с применением передовых технологий, последних достижений науки и техники.