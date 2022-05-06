“Водоканал” выражает соболезнования министру ГУП ЖКХ Якутии

Коллектив АО «Водоканал» выражает глубокие соболезнования министру ЖКХ и энергетики РС(Я) Емельянову Вячеславу Павловичу по поводу утраты матери – Емельяновой Ирины Григорьевны.

Ирина Григорьевна посвятила свою жизнь заботе о людях будучи фармацевтом, а звание Отличника фармации РС(Я) свидетельствует о ее безукоризненной преданности делу всей жизни. В то же время, Ирина Григорьевна была отличной матерью, воспитавшей достойных граждан, патриотов своей страны и республики.

Искренне соболезнуем и скорбим вместе с Вами. Надеемся, что добрые воспоминания о вашем матери помогут пережить эту утрату.