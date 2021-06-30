«Водоканал» выражает глубокие соболезнования

Весь коллектив АО «Водоканал» с особой болью и горечью в сердце принял известие о скоропостижной кончине двух своих работников.

Слесари-ремонтники Службы канализования Алексей ФЕДОРОВ и Владимир ЧЕПУРА трагически погибли, выполняя свои должностные обязанности. Любящие мужья, заботливые отцы и надежные коллеги навсегда останутся для нас настоящими профессионалами своего дела.

Алексей работал на предприятии с 2018 года. Опытный ремонтник службы канализования погиб на 36 году своей жизни. Владимир в Водоканале всего 3 с половиной месяца, но за это время не раз доказывал преданность своему делу, погиб на 34 году жизни.

Каждый работник АО «Водоканал» сегодня выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибших. Это невосполнимая утрата для семей и коллектива предприятия, в связи с чем на всех объектах предприятия объявлен траур.