Водоканал: Вынуждены применить крайние меры

Крайние меры будут применены к собственникам нежилых помещений за долги по водоотведению.

Водоканал в целях снижения дебиторской задолженности по нежилым помещениям начал проводить работы по отключению злостных должников от канализации. Под ограничения подпадают юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых образовалось задолженность за услуги водоотведения.

На сегодняшний день первым 30 потребителям-должникам направлены соответствующие уведомления о предстоящем отключении. Их общая сумма задолженности составляет свыше 1 млн 145 тысяч рублей. Срок для добровольного погашения задолженности по уведомлению составляет 3 дня.

Отключение будет производиться путем заваривания заглушки на трубе водоотведения объекта должника.

Кроме того, с начиная с 1 марта выявлено 60 собственников жилых помещений, которые получили уведомления о приостановлении услуги по водоотведению и не погасили задолженность на общую сумму 1 026 735,71 рублей в многоквартирных домах по ул. Бестужева-Марлинского, 1/8, Федора Попова, 23, Клары Цеткин, 12, Челюскина, 2/1, Богдана Чижика, 27, Лермонтова, 83, Петра Алексеева, 95/2, Строителей, 12, Тимирязева, 15, Халтурина, 12/1, Ярославского, 3, Жорницкого, 10, 7/32, Якутская, 9А, Автодорожная, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/8, 42/1, 44, Хабарова, 21/3, мкр. 203 корп. 32, 6, 7, Дзержинского, 27/2, 30, Кирова, 17/5.



По указанным многоквартирным домам с 29 марта по 7 апреля текущего года будут проводится работы по ограничению.

На этой неделе по ранее врученным уведомлениям ограничены услуги водоотведения в 5 квартирах, общий долг собственников составляет более 145 тысяч рублей.

Напоминаем, что услуга возобновляется только после оплаты суммы задолженности и расходов, связанных с ограничением.

Стоимость расходов по ограничению в жилых помещениях составляет 3000 рублей, в нежилых помещениях — намного выше с учетом фактически понесенных расходов при проведении отключения.