Водоканал внесет свой вклад в строительство моста через Лену

Сегодня АО «Водоканал» посетили представители китайской компании, занимающейся строительством. Организация претендует на то, что именно она займется строительными работами на важном для Якутии объекте – мосту через реку Лену.

По словам генерального директора компании – господина Сун Лян, в случае их победы в конкурсе по выбору подрядной организации, они планируют привлечь к строительству порядка 3000 специалистов. В связи с этим остро стоит вопрос организации вахтового поселка, быта проживающих в нем работников и обеспечение строительного процесса коммунальной инфраструктурой. В частности, на встрече с генеральным директором АО «Водоканал» – Анатолием Кырджагасовым, господин Сун Лян интересовался возможностью организации водоотведения на строительной площадке в селе Табага.

Отвечая на вопрос, Анатолий Кырджагасов отметил, что работники АО «Водоканал», как и все жители Якутии, с нетерпением ждут начала строительства такого важного для региона объекта. Однако, на сегодняшний день единственным способом организации водоотведения в данном месте является вывозная канализации. Но АО «Водоканал» может организовать эту работу. Аналогично можно решить и вопрос водоснабжения вахтового поселка и строительной площадки. Однако, необходимо предоставить конкретные данные по объемам стоков, потребности в воде и, в случае начала работ, самим обустроить септики для сточных вод и емкости для воды.

В завершении встречи господин Сун Лян поинтересовался, на что еще необходимо обратить внимание при организации строительных работ и получил полезные советы. Например, учитывая, что в таких климатических условиях китайская кампания ранее не работала, Анатолий Кырджагасов отметил необходимость организации надежного теплоснабжения. В том числе речь шла и о подогреве емкостей для воды и стоков в зимнее время. Еще один немаловажный вопрос это резервные источники питания – несмотря на то, что Якутск со своими пригородами полностью электрифицирован, перебои с подачей электроэнергии, пусть редко, но все же бывают. В связи с этим строительную площадку было бы неплохо оборудовать, например, дизельными электростанциями.