02.12.2022
14:42
156
Общество
Водоканал участвует в акции «Коробка храбрости
Коллектив Водоканала передал игрушки для детей в больницах.
Коллектив АО «Водоканал» передал игрушки организаторам благотворительной акции «Коробка храбрости». Сотрудники предприятия с готовностью откликнулись и приняли активное участие, за короткое время было собрано большое количество игрушек, канцтоваров и книг.
5 декабря собранные игрушки передадут детям, которые проходят лечение в Педиатрическом центре РБ №1-НЦМ, Республиканском детском туберкулезном санатории им. Т.П. Дмитриевой, Детской инфекционной клинической больнице.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.12.2022
0
122
02.12.2022
0
263
02.12.2022
0
341
02.12.2022
0
156
02.12.2022
0
240
02.12.2022
0
147
02.12.2022
0
140
02.12.2022
0
245
02.12.2022
0
742
02.12.2022
0
386
02.12.2022
0
819
02.12.2022
0
222
02.12.2022
0
322
02.12.2022
0
605
02.12.2022
0
390
02.12.2022
0
255
02.12.2022
0
524
02.12.2022
0
678
02.12.2022
0
1777
02.12.2022
0
964
02.12.2022
0
256
02.12.2022
0
1760
02.12.2022
0
12934
02.12.2022
0
762
02.12.2022
0
1467
01.12.2022
0
318
01.12.2022
0
1106
01.12.2022
0
1206
01.12.2022
1
4615
01.12.2022
1
830
01.12.2022
0
359
01.12.2022
0
492
01.12.2022
0
486
01.12.2022
0
558
01.12.2022
0
308
01.12.2022
0
279
01.12.2022
0
1873
01.12.2022
1
1826
01.12.2022
0
825
01.12.2022
0
995
01.12.2022
0
1202
01.12.2022
0
2684
01.12.2022
0
455
01.12.2022
0
446
01.12.2022
0
324
01.12.2022
0
2572
01.12.2022
0
607
01.12.2022
0
506
01.12.2022
0
366
01.12.2022
0
3002
01.12.2022
0
1660
01.12.2022
0
272
01.12.2022
0
2276
01.12.2022
0
370
01.12.2022
0
470
01.12.2022
1
1303
01.12.2022
0
797
01.12.2022
0
385
01.12.2022
0
425
01.12.2022
0
910
01.12.2022
0
607
01.12.2022
0
621
01.12.2022
0
335
ТОП НОВОСТИ
29.11.2022
8
15944
29.11.2022
0
15520
26.11.2022
0
13621
02.12.2022
0
13063
27.11.2022
0
11657
29.11.2022
0
11470
30.11.2022
1
8373
Добавить комментарий