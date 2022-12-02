Водоканал участвует в акции «Коробка храбрости

Коллектив Водоканала передал игрушки для детей в больницах.

Коллектив АО «Водоканал» передал игрушки организаторам благотворительной акции «Коробка храбрости». Сотрудники предприятия с готовностью откликнулись и приняли активное участие, за короткое время было собрано большое количество игрушек, канцтоваров и книг.

5 декабря собранные игрушки передадут детям, которые проходят лечение в Педиатрическом центре РБ №1-НЦМ, Республиканском детском туберкулезном санатории им. Т.П. Дмитриевой, Детской инфекционной клинической больнице.