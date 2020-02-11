Водоканал совместно с Советом отцов Якутска открывает каток на площади Ленина

АО «Водоканал» уже в третий раз становится генеральным партнером в организации катка на площади Ленина. Как и в прошлом году, его обустройство, оформление, а также установка светового оборудования и заливка льда выполнены силами ремонтно-строительного участка и службы главного энергетика предприятия. Работы начались 27 января и завершились раньше намеченного срока. Первоначально открытие катка предполагалось 14 февраля.

Инициатором проекта стал основатель экстрим-парка «Арена 31», секретарь Совета отцов города Якутска Николай Мартынов. Его идею, как и ее воплощение, горожане по достоинству оценили и в 2018-м, и в прошлом году. Поэтому вопрос о том, будет ли заливаться каток нынче даже не ставился. Так на наших глазах совместные усилия одного из крупнейших предприятий столицы республики и Общественной организации «Совет отцов города Якутска» по организации здорового досуга стали доброй традицией, радующей горожан.

По площади каток, как и в прошлом году, составляет больше тысячи квадратных метров (48м х 22м). Рядом расположены кофейня и пункт проката коньков. Мероприятия, посвященные торжественному открытию катка, начнутся 11 февраля в 17:00 с дружеского матча хоккейной лиги Якутска