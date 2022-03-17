Водоканал соболезнует

Коллектив АО «Водоканал» выражает глубокие соболезнования заместителю министра ЖКХ и энергетики РС(Я) Готовцевой Натальи Ильиничне в связи с кончиной отца – Сергеева Илья Егоровича. Искренне соболезнуем и скорбим вместе с Вами. Надеемся, что добрые воспоминания о вашем отце помогут пережить эту утрату.

Источник: Пресс-служба АО Водоканал

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