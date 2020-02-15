15.02.2020
11:58
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Общество

«Водоканал» соболезнует замруководителю АГиП

С сочувствием и скорбью

От себя лично и от всего коллектива АО «Водоканал» выражаю глубокие соболезнования заместителю руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ и заместителю генерального директора АО «Водоканал» ФЕДОРОВОЙ Надежде Евгеньевне, их родным и близким в связи с уходом из жизни их любимого папы и дедушки. Разделяем горечь и тяжесть понесенной утраты и скорбим вместе с вами.

Генеральный директор АО «Водоканал» А.А. КЫРДЖАГАСОВ.

Источник: http://vodokanal-ykt.ru/s-sochuvstviem-i-skorbyu/
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