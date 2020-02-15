15.02.2020
11:58
699
Общество
«Водоканал» соболезнует замруководителю АГиП
С сочувствием и скорбью
От себя лично и от всего коллектива АО «Водоканал» выражаю глубокие соболезнования заместителю руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ и заместителю генерального директора АО «Водоканал» ФЕДОРОВОЙ Надежде Евгеньевне, их родным и близким в связи с уходом из жизни их любимого папы и дедушки. Разделяем горечь и тяжесть понесенной утраты и скорбим вместе с вами.
Генеральный директор АО «Водоканал» А.А. КЫРДЖАГАСОВ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.02.2020
267
15.02.2020
89
15.02.2020
172
15.02.2020
88
15.02.2020
162
15.02.2020
162
15.02.2020
133
15.02.2020
179
15.02.2020
1251
15.02.2020
1220
15.02.2020
412
14.02.2020
313
14.02.2020
366
14.02.2020
1581
14.02.2020
546
14.02.2020
1443
14.02.2020
850
14.02.2020
1024
14.02.2020
1158
14.02.2020
477
14.02.2020
390
14.02.2020
2654
14.02.2020
2670
14.02.2020
1469
14.02.2020
591
14.02.2020
365
14.02.2020
1041
14.02.2020
5714
14.02.2020
437
14.02.2020
650
14.02.2020
423
14.02.2020
498
14.02.2020
1328
14.02.2020
363
14.02.2020
1879
14.02.2020
1076
14.02.2020
448
14.02.2020
416
14.02.2020
1507
14.02.2020
649
14.02.2020
451
14.02.2020
428
14.02.2020
444
14.02.2020
3931
14.02.2020
416
14.02.2020
859
14.02.2020
566
14.02.2020
635
14.02.2020
2352
13.02.2020
466
13.02.2020
563
13.02.2020
4661
ТОП НОВОСТИ
09.02.2020
14156
11.02.2020
11105
13.02.2020
7925
10.02.2020
7643
13.02.2020
6361
14.02.2020
5853
10.02.2020
5763