«Водоканал» соболезнует замруководителю АГиП

С сочувствием и скорбью

От себя лично и от всего коллектива АО «Водоканал» выражаю глубокие соболезнования заместителю руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ и заместителю генерального директора АО «Водоканал» ФЕДОРОВОЙ Надежде Евгеньевне, их родным и близким в связи с уходом из жизни их любимого папы и дедушки. Разделяем горечь и тяжесть понесенной утраты и скорбим вместе с вами.

Генеральный директор АО «Водоканал» А.А. КЫРДЖАГАСОВ.