Водоканал: Сделай прививку, снимем пени полностью

Уважаемые абоненты!

АО «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Сделай прививку, снимем пени полностью» (для потребителей на непосредственном способе управления, на прямых договорах и частный сектор).

Сроки акции: с 5 июля по 15 сентября 2021 г. (включительно);

Условия акции:

1. Быть привитым от новой коронавирусной инфекции,

2. Прийти в Центр обслуживания населения в одном из отделений Сбербанка по следующим адресам:

ул. Лермонтова, 49,

ул. Можайского, 27,

ул. Чиряева, 5,

ул. Ленина, 17,

ул. Ленина, 56,

ул. Петра Алексеева, 19

3. Предъявить сотруднику ЦОН сертификат о прививке против короновирусной инфекции и свериться с суммой задолженности (узнать пени),

4. Оплатить всю задолженность за услуги АО «Водоканал», в случае если имеется судебная задолженность, то оплатить всю задолженность с госпошлиной,

5. Всем потребителям, выполнившим вышеперечисленные условия, будет произведено списание пени полностью.

Информацию об акции можете уточнить по телефону 507-248 (доб. 2).