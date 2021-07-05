Водоканал: Сделай прививку, снимем пени полностью
Уважаемые абоненты!
АО «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Сделай прививку, снимем пени полностью» (для потребителей на непосредственном способе управления, на прямых договорах и частный сектор).
Сроки акции: с 5 июля по 15 сентября 2021 г. (включительно);
Условия акции:
1. Быть привитым от новой коронавирусной инфекции,
2. Прийти в Центр обслуживания населения в одном из отделений Сбербанка по следующим адресам:
ул. Лермонтова, 49,
ул. Можайского, 27,
ул. Чиряева, 5,
ул. Ленина, 17,
ул. Ленина, 56,
ул. Петра Алексеева, 19
3. Предъявить сотруднику ЦОН сертификат о прививке против короновирусной инфекции и свериться с суммой задолженности (узнать пени),
4. Оплатить всю задолженность за услуги АО «Водоканал», в случае если имеется судебная задолженность, то оплатить всю задолженность с госпошлиной,
5. Всем потребителям, выполнившим вышеперечисленные условия, будет произведено списание пени полностью.
Информацию об акции можете уточнить по телефону 507-248 (доб. 2).
+7 (999) 174-67-82