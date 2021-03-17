Водоканал разыгрывает кубометры воды

Акционерное общество «Водоканал» объявляет старт розыгрыша 20 кубометров воды. 10 победителей получат на лицевой счет по 20 кубометров воды в денежном эквиваленте*. Розыгрыш проводится среди потребителей, оплачивающих за услуги водоснабжения и водоотведения напрямую в АО “Водоканал”.

Для участия в розыгрыше необходимо до 10 апреля быть зарегистрированным в личном кабинете на официальном сайте vodokanal-ykt.ru, а также не иметь задолженностей на лицевом счете, указанном при регистрации.

Имена победителей будут опубликованы 12 апреля 2021 года на официальном сайте АО “Водоканал” vodokanal-ykt.ru и на официальной странице предприятия в социальной сети Instagram @vodokanal_yakutsk.

Зарегистрироваться в личном кабинете АО «Водоканал» легко – просто пройди по ссылке и заполни форму – https://vodokanal-ykt.ru/public/public/register.

*победители получат на лицевой счет 1214 рублей авансом, что согласно тарифу за холодное водоснабжение (60,73 руб./м3) равняется 20 м3 воды.