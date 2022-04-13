Водоканал: размытие грунта в 203 микрорайоне — на контроле подрядчика

Усадка замороженного грунта рядом с колодцем на месте, где ранее производилось подключение канализационного коллектора № 3, происходит из-за оттепели и утрамбовывания дороги автомашинами, пояснили в АО «Водоканал».

«Несмотря на это, подрядная организация «Дорстройсервис» будет наблюдать и стараться не допускать повторения ситуации», — заверил представитель «Водоканала».

Напомним, в воскресенье 10 апреля в Управу Губинского округа обратились жители 203 микрорайона с жалобой на то, что из-за таяния снега произошёл размыв грунта прилегающей территории 30 корпуса.

В этот же день специалистами Управы был проведен осмотр территории. Также о размытии грунта за пределами внутриквартальных проездов были оповещены АО «Водоканал» и МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», ЕДДС г. Якутска, застройщик и управляющая компания.

Отметим, что на данном участке в зимнее время проводились ремонтные работы в канализационном коллекторе. По технологии работ на объекте производилась выемка грунта с последующим возвратом.

В Управе Губинского округа сообщили, что 11 апреля в адрес АО «Водоканал» направлен официальный запрос для предоставления информации по видам работ, которые проводились на данном участке. Ответ еще не предоставлен.