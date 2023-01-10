«Водоканал» расширит географию деятельности в Якутии

Предприятие жилищно-коммунального комплекса, некогда снабжающее водой только город Якутск, сегодня развивается и в районах республики. Работу по расширению зоны деятельности необходимо продолжить, заявил глава региона Айсен Николаев, рассматривая итоги финансово-хозяйственной деятельности «Водоканала» за 2022 год.

«С 2018 года «Водоканал» активно развивается вне города Якутска. Сегодня компания успешно реализует проекты по федеральному проекту «Чистая вода» и является заказчиком объектов, которые строятся при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Планов много, и их, безусловно, надо претворять в жизнь. В конечном итоге это приводит в повышению качества жизни якутян», – отметил Айсен Николаев.

Кроме Якутска, на сегодняшний день «Водоканал» ведет деятельность в Хангаласском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском и Намском районах. В общей сложности компанией реализуется 55 инвестпроектов.

В 2022 году при поддержке Фонда реформирования ЖКХ предприятием введены канализационно-очистные сооружения в поселке Жатай и селе Верхневилюйск. Объекты очищают сточные воды, снижая негативное воздействие на реки Лена и Вилюй.

По федеральному проекту «Чистая вода» в Верхневилюйском районе также были введены магистральные кольцевые сети. Сегодня строится водозабор в Сунтаре. Объект планируют сдать в эксплуатацию в текущем году.

Также в городе Якутске будет завершено строительство водоузла № 5 и канализационного коллектора № 3 по инвестиционной программе «Водоканала». Это обеспечит развитие инфраструктуры в южной части столицы республики.

Сейчас «Водоканал» разрабатывает проектно-сметную документацию систем водоснабжения села Намцы Намского улуса, а также готовит техзадание на проектирование систем водоснабжения поселка Нижний Бестях Мегино-Канагалассого улуса.