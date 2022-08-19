19.08.2022
09:14
137
Якутск
Водоканал провел масштабные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду (видео)
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО Водоканал
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