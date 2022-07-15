Водоканал промыл почти 70% своих магистралей

В Якутске продолжается кампания по промывке и дезинфекции сетей холодного водоснабжения. Основные работы проводятся на магистральных сетях АО “Водоканал” и внутриквартальных сетях компаний-транспортировщиков.

На сегодняшний день специалисты АО «Водоканал» промыли и дезинфицировали больше 75 километров магистральных трубопроводов компании. Это 67,5 процентов от общей протяженности сетей. На это неделе промывку провели на линиях, снабжающих водой 2, 3, 135, 150, 151 кварталы, микрорайон Борисовка-2, дома №1/3, 1/4, 2/1, 3/3, 3/5 по улице Курнатовского, №21, 21/1, 23, 23/1, 32/1 по улице Мординова, №26А, 26Б, 26В, 30/3, 32/2, 32/3, 32/4, 33/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37, 39 по улице Кузьмина и дом №21/1 по улице Севастопольская.

Между тем, за минувшую неделю специалисты Якутской ТЭЦ промыли свои внутриквартальные сети, доставляющие воду в дома, расположенные в 45, 71, 128, 140 кварталах. Также, сегодня ночью работы проведут на внутриквартальных сетях, снабжающих водой дома 136, 138, 51 кварталов.

Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.