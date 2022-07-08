Водоканал промыл почти 60% своих магистральных сетей. До конца промывочной кампании еще 2 месяца

До завершения кампании про промывке сетей холодного водоснабжения в Якутске остается чуть меньше 2-х месяцев. АО «Водоканал» держит уверенный темп выполнения этих работ. За полный месяц, с начала промывочной кампании (она стартовала 7 июня), специалисты промыли около 65 км магистральных сетей из 112 км.

В частности, за уходящую неделю провели промывку и дезинфекцию магистральных трубопроводов, по которым вода доходит до 23, 36, 45, 48, 50, 51, 54, 56, 59, 64, 67, 70, 74, 114, 129, 136, 138, 143 кварталов и района Залога.

Вместе с этим, на этой неделе специалисты Якутской ТЭЦ также занимались промывкой и дезинфекцией своих внутриквартальных сетей. За 4 прошедших дня силами работников ЯТЭЦ промыты сети, доставляющие воду до домов №44, 46, 48 по улице Дзержинского, №2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 4, 4/2, 6 по улице Некрасова, и домов, расположенных в 56, 58, 62 и 141 кварталах. Сегодня ночью также запланированы работы на сетях 140 квартала.

Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.