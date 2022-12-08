Водоканал: Производственный контроль подтверждает высокое качество питьевой воды

Химико-биологической лабораторией АО «Водоканал» в ноябре 2022 года было проведено порядка 5 тысяч лабораторных исследований качества питьевой воды в Якутске. В рамках производственного контроля исследовано 2813 проб по химическим, органолептическим, микробиологическим показателям. Питьевая вода соответствует требованиям санитарных правил и норм.



Отбор проб производится на Водозаборной станции, водоузлах и водоколонках города. Контроль качества воды ведется по 53 показателям, включая металлы, анионные поверхностно-активные вещества, нефтепродукты и другие. В лаборатории используется более 60 методов исследований. По результатам лабораторных анализов технологи подбирают оптимальный режим очистки воды.

Многоуровневая система контроля качества воды позволяет своевременно реагировать на изменение в реке Лене и обеспечивать жителей Якутска гарантированно безопасной питьевой водой. Контроль ведется на всех этапах – на входе на Водозаборную станцию, на этапах водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть и непосредственно на сетях. Все элементы системы интегрированы между собой, что позволяет получать достоверные сведения о качестве водопроводной воды. Специалисты предприятия в круглосуточном режиме проводят оценку качества питьевой воды на соответствие нормативам.



Напомним, что АО «Водоканал» эксплуатирует только уличные сети холодного водоснабжения, обеспечивает подачу холодной питьевой воды до границ балансовой ответственности. В квартиры холодная питьевая вода поступает по внутридомовым сетям, которые эксплуатируют управляющие организации.