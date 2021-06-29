Водоканал продолжает реконструкцию канализационного коллектора под проспектом Ленина

Работы проводятся в рамках реконструкции главной дорожной артерии города Якутска – проспекта Ленина. При этом, реконструкция коллектора является первым шагом масштабного проекта, приуроченного к 100-летию Якутской АССР и инициированного администрацией Якутска.

Работы по реконструкции канализационного коллектора №1 АО «Водоканал» начало поздней осенью 2020 года. За это время подрядные организации отремонтировали все канализационные колодцы, расположенные на проезжей части, очистили подземную галерею, произвели подготовительные работы перед очисткой трубопровода.

С 29 июня 2021 года стартовал очередной этап работы на объекте водоотведения. За 3 месяца, подрядчику – компании «Лайнертек», предстоит произвести капитальную очистку канализационного трубопровода на участке от ул. Каландаришвили до пл. Орджоникидзе.

Работы будут проводится на небольших участках «от колодца до колодца» (порядка 100 м). В это время на участке, где проводятся работы, для проезда будут закрыты крайние левые полосы в каждом направлении движения. Просим отнестись к данным ограничениям с пониманием и приносим извинения за возможные неудобства.