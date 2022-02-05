Водоканал присоединился к акции «Подари ребенку книгу»

АО «Водоканал» присоединяется к акции министра образования и науки РС(Я) Любимовой Ирины Павловны, приуроченной Году чтения «Подари ребенку книгу» и принимает эстафету от Шиловой Надежды Александровны, директора средней общеобразовательной школы №10, сообщает @vodokanal_yakutsk.

Мы дарим книги ученице 1б класса этой же школы Обоевой Аделине. Надеемся, что эти издания откроют для Аделины безграничные сказочные миры, а так же позволят найти ответы на самые интересные вопросы нашего мироздания. Также дарим Аделине одну, особенную для нас, книгу — издание, посвящённое 80-летию нашего предприятия. Из неё не только Аделина, но и ее семья смогут узнать о сложной, но такой важной для всех жителей Якутска работе системы водоснабжения и водоотведения города и людях, благодаря которым в наши дома попадает чистая питьевая вода.

С удовольствием передаем эстафету нашим коллегам ГУП «ЖКХ РС(Я)»