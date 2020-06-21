Водоканал поздравляет с праздником!

Уважаемые якутяне, друзья!

От имени АО «Водоканал» поздравляю вас со священным, национальным праздником Ысыах.

Родившийся в глубине веков, этот праздник стал символом торжества природы, продолжения жизни, возрождения, изобилия, и дружбы. Ведь этот праздник близок не только народу саха, но и всем жителям нашей огромной, многонациональной республики. Всем тем, кто круглый год трудятся на благо нашей любимой Якутии.

Ежегодно Ысыах знаменует наступление короткого, но изобильного северного лета, после долгой и суровой зимы. Но это не повод расслабляться. Природа циклична, и зима вновь вернется. Например, для нас – работников коммунального хозяйства – это время для подготовки к грядущим холодам. И к ней нужно подойти с особой ответственностью, ведь от нас зависит, будет ли достаточно тепло в домах якутян зимой, будут ли якутяне обеспечены стабильным и качественным водоснабжением, электроэнергией. И справиться с этой задачей можно только при совместной работе, содружестве, как этого требуют традиции праздника, которые дошли до нас испокон веков.

Уважаемые якутяне! От имени АО «Водоканал» желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уют, спокойствие, гармония и взаимопонимание. Пусть энергия якутского солнца укрепит в наших сердцах самые светлые и чистые помыслы, а алгыс благословит всех нас на свершение новых добрых поступков!

С праздником всех нас!

Генеральный директор АО «Водоканал» А. А. Кырджагасов

Заместитель председателя Якутской Городской Думы