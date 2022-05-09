Водоканал поздравляет с Днём Победы!

Уважаемые ветераны войны и тыла! Соотечественники, земляки, друзья!

Сегодня вместе с вами мы отмечаем один из важнейших дней в истории нашей страны – День Победы! Сегодня мы с особым трепетом и гордостью вспоминаем о подвиге нашего многонационального народа, который благодаря своему упорству, сплоченности, непреодолимому чувству справедливости и долга, спас весь мир от фашистских захватчиков.

Память об этом подвиге не должна быть забыта никогда! И мы – потомки победителей, обязаны сохранить эту память. Тем более, вопрос сохранения нашей истории в этом году стал актуален как никогда на фоне запрета и, прямо скажем, ненависти к культуре и истории страны, подарившей в те страшные годы мирное небо миллионам жителей мира. И пусть лидеры некоторых государств пытаются отрицать неоценимый вклад нашего народа в дело спасения мира от фашизма, мы будем помнить!

Между тем, в АО «Водоканал» День Победы имеет для нас еще более глубинный смысл. Так сложилось, что в годы Великой Отечественной войны на фронт, сражаться за спасение страны и мира, ушли 14 работников предприятия – почти половина от числа всех сотрудников. Но перед оставшимися в тылу также стояли непростые задачи – поднимать и развивать молодое, но очень важное для города предприятие. А после военных лет в АО «Водоканал» с достоинством трудились несколько десятков фронтовиков.

Уважаемые ветераны, от имени АО «Водоканал» и от себя лично выражаю вам безмерную благодарность за ваш труд на фронте и в тылу. Спасибо вам! Желаю крепкого железного здоровья, бодрости духа, чуткости души. Пусть близкие люди дарят вам внимание, понимание и любовь. Будьте счастливы, а мы будем хранить память о вашем подвиге несмотря ни на что! С праздником!

Генеральный директор

АО “Водоканал”, А. А. Кырджагасов

Заместитель председателя

Якутской Городской Думы