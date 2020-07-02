“Водоканал” поздравляет с Днем реки Лены!

Ежегодно 2 июля в Якутии отмечается праздник, посвященный главной артерии республики – реке Лены.

В прошлом году сотрудники АО “Водоканал” организовали пробег по Теплому озеру. В нынешнем, в связи с пандемией коронавируса, все спортивные мероприятия были отменены до особого распоряжения.

Однако легкоатлеты предприятия решили не отменять добрую традицию и пробежать в этот день в режиме онлайн.

АО «Водоканал» поздравляет всех с Днем реки Лены! Берегите природу и будьте здоровы!