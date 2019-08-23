Водоканал подготовил детей к школе

На предприятии впервые прошла акция «Собери ребенка в школу». В городе одноименная акция проводится не первый год. В этом году АО «Водоканал» решило присоединиться к доброму почину.

Многодетным сотрудникам предприятия вручили наборы, в которые вошли брендированные блокноты, ручки, а также сертификаты на покупку канцелярских товаров, столь необходимых для школьников.

Работники предприятия, как родители, стараются сделать все, чтобы 1 сентября их дети с удовольствием отправились в школу со стремлением к новым знаниям и новым открытиям.