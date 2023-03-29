Водоканал передал два автомобиля УАЗ для нужд якутян, участвующих в СВО

Сегодня в общественном центре г. Якутска генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов передал ключи от двух автомобилей УАЗ, приобретенных предприятием для нужд СВО, представителям Единого координационного центра по поддержке военнослужащих из Якутии. Центр организует доставку новых машин в зону проведения специальной военной операции. Автомобили уже находятся в Москве, в скором времени отправятся до места назначения.

«Эти УАЗы приобретены на средства АО «Водоканал» и мы очень благодарны коллективу и генеральному директору Анатолию Андреевичу Кырджагасову. Это очень хороший пример, пример единства. Ведь единство в тылу основа победы в зоне СВО», — сказал Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации- первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель Единого Координационного Центра Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

Напомним, двумя неделями ранее вопрос приобретения двух автомобилей обсуждался во время встречи генерального директора АО «Водоканал» Анатолия Кырджагасова с руководителем опергруппы штаба по работе с опорными пунктами при Едином координационном центре Георгием Куркутовым и руководителем Фонда «Донбасс» Михаилом Павловым. «Водоканал помогает родственникам мобилизованных работников предприятия и добровольцев. В целом мы оказываем и будем оказывать поддержку якутянам, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Мы понимаем всю важность ее проведения и необходимость победы в ней — наша страна отстаивает, в первую очередь, традиционные ценности, от которых западный мир отказался. Очевидно, что успех операции зависит не только от военнослужащих, но и от всех граждан и их сплоченности. И мы в Водоканале верим в победу и не перестанем оказывать поддержку нашим землякам, сражающимся за эту победу!», — отметил во время встречи Анатолий Кырджагасов.



