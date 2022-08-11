Водоканал отключил воду абонентам-должникам 😱😱😱

Накануне собственники двух домов, расположенных в частном секторе, лишились услуги холодного водоснабжения. Такие меры к ним применили в связи с задолженностью общая сумма которой составила больше 200 тысяч рублей. Собственнику одного из домов, расположенных на улице Герцена, ранее ограничили подачу холодной воды на 75%. В 10-дневный срок он не погасил задолженность. В результате подача воды была остановлена полностью.

Собственнику другого дома, расположенного по улице Чкалова, подачу воды полностью приостановили несколько недель назад. За это время задолженность он не погасил. Во время осмотра, инспектор АО «Водоканал» обнаружил, что целостность пломбы, установленной на перекрытом кране, была нарушена. Это свидетельствует о несанкционированном использовании услуги водоснабжения или попытке это сделать. Чтобы не допустить дальнейших нелегальных действий, небольшой участок трубы, идущей после крана, демонтировали. Собственнику также светит дополнительный штраф.

АО «Водоканал» продолжает бороться с неплательщиками за услуги водоснабжения(частные дома) и водоотведения(квартиры в многоквартирных домах). Санкции в виде ограничения услуг предусмотрены для тех абонентов, кто два или более месяца не оплачивал за потребленные услуги. Сначала абоненты получают уведомление о предстоящем ограничении. После этого у них есть 20-дневный срок чтобы погасить задолженность полностью или заключить договор реструктуризации, оплатив половину долга. По истечению срока, должникам ограничивают соответствующие коммунальные услуги, а доступ к ним восстанавливают в течение 2 рабочих дней с момента полного погашения задолженности.

Добавим, что с начала года уведомления о предстоящем ограничении водоотведения получили 365 абонентов. Из них услугу водоотведения ограничили 66 собственникам квартир, после чего 39 абонентов также погасили задолженность. За этот же период уведомления о предстоящем ограничении услуги водоснабжения получили 13 собственников частных домов. Процедура ограничения применена в отношении 6 абонентов, 5 из которых позже погасили задолженность.

Уважаемые абоненты, АО «Водоканал» напоминает, что своевременная оплата за потребленные услуги – это, в первую очередь, залог качественного и надежного водоснабжения. О способах оплаты за услуги АО «Водоканал» для физических лиц можно узнать на официальном сайте компании.