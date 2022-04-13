«Водоканал» отключает канализацию должникам

Почти миллион рублей долгов за воду и канализацию накопили жильцы одного из корпусов 203 микрорайона в Якутске

АО «Водоканал» продолжает ограничивать услугу водоотведения (канализации) должникам. Накануне специалисты работали в 20-м корпусе 203 микрорайона. Ранее абоненты получили уведомления о предстоящем ограничении. Сумма их задолженности составила 935 тысяч рублей.

Большую часть долга абоненты оплатили. Некоторые заключили договоры реструктуризации. 6 абонентов оплатили задолженность в день ограничения, половина из них – в присутствии инспектора. Таким образом, услугу водоотведения ограничили 2 абонентам, имеющим суммарную задолженность чуть больше 49 тысяч рублей. Ограничение будет снято после оплаты задолженности.

Напомним, с декабря 2021 года АО «Водоканал» начал применять новый вид ограничений в отношении неплательщиков. Речь идет об ограничении для них услуги водоотведения (канализации). Ограничить услугу могут абонентам, которые больше 2-х месяцев не оплачивали за потребленные услуги водоотведения, независимо от суммы долга. Перед ограничением, Водоканал уведомляет абонентов. Саму процедуру производят спустя 20 дней после вручения уведомления. В этот срок у абонентов есть возможность погасит задолженность. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации.

О способах оплаты за услуги АО “Водоканал” для физических лиц можно узнать на официальном сайте компании.