«Водоканал» оказывает услуги водовозки

АО «Водоканал» извещает об оказании услуги по доставке питьевой воды на территории Якутска. Доставка осуществляется собственным специализированным автотранспортом 2020 года выпуска, с объемом цистерны 5 куб. м. Цена для физических лиц: 1 куб. м. – 400 руб. Оплата принимается наличными и банковскими картами, предоставляются чеки. Заказы принимаются по телефону 760-300 Диспетчер, с 10-00 до 22-00 часов. Цена для юридических лиц договорная. По вопросам заключения договоров с юридическими лицами обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19, здание №2, каб. №31, телефон 507-240.

Фото: Пресс-служба АО «Водоканал». Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».

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