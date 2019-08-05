05.08.2019
11:34
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Якутск

«Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется собственным транспортом с цистерной объемом 12 куб. м.

Цена услуги для физических лиц:                            

250 рублей за 1 куб. м. при объеме до 6 куб. м.

1800 рублей за объем больше 6 куб. м.

Для юридических лиц цена договорная от 1800 рублей за выезд.

Оплата наличным и безналичным расчетом, предоставляются чеки.

Заказы принимаются по телефону диспетчерской +7 984 106 08 00 с 10:00 до 22:00 без выходных.

По вопросам заключения договоров на вывоз сточных вод обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19, здание №2, каб. №30, телефон +7 964 418 87 77.

Источник: На правах рекламы.
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