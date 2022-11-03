Водоканал ограничил водоотведение должникам

Водоканал ограничил услугу водоотведения 11 абонентам-должникам. Всего за минувшие две недели специалисты АО «Водоканал» выявили 16 абонентов-неплательщиков, проживающих в жилых помещениях по улицам Петра Алексеева, Халтурина, Курашова, Каландаришвили, Ильменская и Свердлова. Общая сумма задолженности составляла более 550 тысяч рублей.



Ранее всем им были направлены уведомления о необходимости погашения задолженности. Четыре собственника полностью погасили задолженность, один абонент заключил договор реструктуризации долга и оплатил половину суммы своей задолженности.



Отметим, что большинство собственников жилых помещений после получения уведомлений не спешат погашать задолженность. Это приводит к ограничению услуг водоотведения (канализации). Для этого устанавливается заглушка на канализационный выпуск жилого помещения неплательщика. Услуга возобновляется после погашения всей суммы задолженности и оплаты расходов по установке и снятию заглушки в размере 3000 рублей.



Водоканал напоминает потребителям коммунальных услуг о необходимости производить оплату в сроки, установленные жилищным законодательством, до 10 числа месяца последующего за расчетным. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации в центрах обслуживания населения АО «Водоканал», расположенных в офисах Сбербанка.