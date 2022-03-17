Водоканал ограничил услугу канализации неплательщикам

На днях услугу водоотведения (канализации) ограничили собственнику квартиры, расположенной в доме №31/2 по улице Ойунского в Якутске. Задолженность абонента за услуги АО «Водоканал» составила 17 тысяч рублей. В этот день ограничить услугу должны были 5 абонентам с общей задолженностью больше 80 тысяч рублей. 3 из них погасили задолженность в 20-дневный срок с момента получения уведомления об отключении. Еще один абонент погасил задолженность в 17 тысяч рублей при помощи сервиса СберБанк Онлайн в присутствии инспектора АО «Водоканал» непосредственно в день запланированного ограничения. В связи с этим решение об ограничении услуги водоотведения для 4 абонентов было отменено.

Напомним, с декабря 2021 года АО «Водоканал» начал применять новый вид ограничений в отношении неплательщиков. Речь идет об ограничении для них услуги водоотведения (канализации). Такую меру уже применили к абонентам с общей суммой задолженности более 1 млн. рублей. При этом, ограничить услугу могут абонентам, которые больше 2-х месяцев не оплачивали за потребленные услуги водоотведения, независимо от суммы долга. Перед ограничением, Водоканал уведомляет абонентов. Саму процедуру производят спустя 20 дней после вручения уведомления. В этот срок у абонентов есть возможность погасит задолженность. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации.