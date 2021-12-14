«Водоканал» — один из крупных операторов по привлечению федеральных средств

13 декабря предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 2021 год и планы на 2022 год рассмотрены на рабочем совещании у главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ отметил, что у предприятия отмечается положительное устойчивое финансовое состояние.

Одним из крупных инвестиционных проектов, реализуемых АО «Водоканал», является реконструкция канализационных очистных сооружений в посёлке Жатай. Ввод объекта с производительностью 3000 кубических метров воды в сутки позволит решить экологическую проблему попадания сточных вод в реку Лену.

Значительная часть финансирования проекта осуществляется за счёт Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Строительство КОС, включено в перечень социально значимых объектов, возводимых к 100-летию Якутии, и завершится в 2022 году.

В рамках республиканской программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы»» предприятие в селе Верхневилюйск запустило водоочистную станцию и начало строительства канализационных очистных сооружений производительностью 500 кубических метров в сутки.

АО «Водоканал» является одним из крупных операторов по привлечению федеральных средств по реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». В сёлах Верхневилюйск и Андреевский «Водоканал» ведет строительство магистральных кольцевых сетей водоснабжения.

Расширяется территория присутствия предприятия — на стадии реализации проекты в Сунтарском и Мегино-Кангаласском районах.

В городе Якутске предприятие за счёт собственных и кредитных средств продолжило строительство водоузла №5 и канализационного коллектора №3. Эти работы будут завершены в 2023 году.

В целом глава Якутии положительно оценил деятельность АО «Водоканал». По итогам совещания Айсен Николаев обратил внимание на снижение дебиторской задолженности предприятия и соблюдения сроков реализации инвестиционных проектов.