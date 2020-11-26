Водоканал объявляет акцию «Прощеные дни до Нового года»

АО «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Прощеные дни до Нового года» для потребителей на непосредственном способе управления и прямых договорах.

При полном погашении задолженности потребители освобождаются от пеней за просрочку платежей, которые были начислены до пандемии коронавируса.

Сроки акции: С 6 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Внести оплату можно в Центрах обслуживания населения Водоканал, которые находятся в отделениях Сбербанка по следующим адресам:

Лермонтова, 49 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной)

Можайского, 27 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)

Ярославского, 17 (с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной)

Чиряева, 5 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)

Ленина, 56 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной)

Петра Алексеева, 19 (с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной)

Также, до конца года для Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей действует акция «Прощеные дни».

При полном погашении задолженности субъекты малого и среднего бизнеса, пользующиеся услугами АО «Водоканал», освобождаются от 50% пеней за просрочку платежей.

Условия акции:

1. Внести оплату в любом банке (оплата через сбербанк суммы до 15 000 руб. производится без комиссии),

2. Отправить заявление с просьбой списания пени на эл. почту yvdk@mail.ru.

*акция не распространяется для потребителей у кого имеется судебный приказ.

Положение об акции: https://vodokanal-ykt.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie-o-provedenii-aktsii.pdf

Организатор: АО «Водоканал». Подробная информация об акции на сайте: http://vodokanal-ykt.ru/