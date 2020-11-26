Водоканал объявляет акцию «Прощеные дни до Нового года»
АО «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Прощеные дни до Нового года» для потребителей на непосредственном способе управления и прямых договорах.
При полном погашении задолженности потребители освобождаются от пеней за просрочку платежей, которые были начислены до пандемии коронавируса.
Сроки акции: С 6 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Внести оплату можно в Центрах обслуживания населения Водоканал, которые находятся в отделениях Сбербанка по следующим адресам:
- Лермонтова, 49 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной)
- Можайского, 27 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)
- Ярославского, 17 (с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной)
- Чиряева, 5 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)
- Ленина, 56 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной)
- Петра Алексеева, 19 (с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной)
Также, до конца года для Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей действует акция «Прощеные дни».
При полном погашении задолженности субъекты малого и среднего бизнеса, пользующиеся услугами АО «Водоканал», освобождаются от 50% пеней за просрочку платежей.
Условия акции:
1. Внести оплату в любом банке (оплата через сбербанк суммы до 15 000 руб. производится без комиссии),
2. Отправить заявление с просьбой списания пени на эл. почту yvdk@mail.ru.
*акция не распространяется для потребителей у кого имеется судебный приказ.
Положение об акции: https://vodokanal-ykt.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie-o-provedenii-aktsii.pdf
Организатор: АО «Водоканал». Подробная информация об акции на сайте: http://vodokanal-ykt.ru/
+7 (999) 174-67-82