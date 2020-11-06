«Водоканал» объявляет акцию «Прощенные дни до Нового года»

АО «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Прощеные дни до Нового года» для потребителей на непосредственном способе управления и прямых договорах.

При полном погашении задолженности потребители освобождаются от пеней за просрочку платежей, которые были начислены до пандемии коронавируса.

Сроки акции С 6 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Внести оплату можно в Центрах обслуживания населения Водоканал, которые находятся в отделениях Сбербанка по следующим адресам:

Лермонтова, 49 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной)

(с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной) Можайского, 27 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)

(с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной) Ярославского, 17 (с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной)

(с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной) Чиряева, 5 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)

(с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной) Ленина, 56 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной)

(с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной) Петра Алексеева, 19 (с пн-пт с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной)

*акция не распространяется для потребителей у кого имеется судебный приказ.