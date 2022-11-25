В преддверии новогодних праздников АО «Водоканал» объявляет акцию «Погаси долги без пени» с 1 по 30 декабря 2022 года.

В акции могут принять участие юридические и физические лица, которым платежные документы выставляет АО «Водоканал». Списание пени проводится при полном погашении задолженности за услуги, предоставляемые обществом, на основании заявления от потребителя.

С полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.