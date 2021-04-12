12.04.2021
17:32
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Якутск

Водоканал объявил итоги розыгрыша кубометров воды

10 апреля завершился срок принятия участия в розыгрыше кубометров воды, по условиям которого было необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете на официальном сайте vodokanal-ykt.ru, а также не иметь задолженностей на лицевом счете, указанном при регистрации.

Список победителей:

13696039   –   Колодезникова

147857   –   Усманов

202405   –  Васильев

111848    –    Силантьева

13858936    –    Ефимов

13692878     –    Алексеева

13803170     –    Мильвид

13826533    –    Ксенофонтов

188506    –    Асекритов

13624616    –     Корнилова

Всего участвовало 2259 лицевых счетов. Победители отобраны с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Каждый из них получит на лицевой счет по 20 кубометров воды в денежном эквиваленте (победители получат на лицевой счет 1214 рублей авансом, что согласно тарифу за холодное водоснабжение (60,73 руб./м3) равняется 20 м3 воды.).

Поздравляем победителей!

Фото: пресс-служба АО "Водоканал"
Источник: пресс-служба АО "Водоканал"
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