Водоканал объявил итоги розыгрыша кубометров воды
10 апреля завершился срок принятия участия в розыгрыше кубометров воды, по условиям которого было необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете на официальном сайте vodokanal-ykt.ru, а также не иметь задолженностей на лицевом счете, указанном при регистрации.
Список победителей:
13696039 – Колодезникова
147857 – Усманов
202405 – Васильев
111848 – Силантьева
13858936 – Ефимов
13692878 – Алексеева
13803170 – Мильвид
13826533 – Ксенофонтов
188506 – Асекритов
13624616 – Корнилова
Всего участвовало 2259 лицевых счетов. Победители отобраны с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Каждый из них получит на лицевой счет по 20 кубометров воды в денежном эквиваленте (победители получат на лицевой счет 1214 рублей авансом, что согласно тарифу за холодное водоснабжение (60,73 руб./м3) равняется 20 м3 воды.).
Поздравляем победителей!
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