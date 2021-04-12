Водоканал объявил итоги розыгрыша кубометров воды

10 апреля завершился срок принятия участия в розыгрыше кубометров воды, по условиям которого было необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете на официальном сайте vodokanal-ykt.ru, а также не иметь задолженностей на лицевом счете, указанном при регистрации.

Список победителей:

13696039 – Колодезникова

147857 – Усманов

202405 – Васильев

111848 – Силантьева

13858936 – Ефимов

13692878 – Алексеева

13803170 – Мильвид

13826533 – Ксенофонтов

188506 – Асекритов

13624616 – Корнилова

Всего участвовало 2259 лицевых счетов. Победители отобраны с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Каждый из них получит на лицевой счет по 20 кубометров воды в денежном эквиваленте (победители получат на лицевой счет 1214 рублей авансом, что согласно тарифу за холодное водоснабжение (60,73 руб./м3) равняется 20 м3 воды.).

Поздравляем победителей!