Водоканал объявил акцию «Прощеные дни»

До конца года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует акция «Прощеные дни». При полном погашении задолженности субъекты малого и среднего бизнеса, пользующиеся услугами АО “Водоканал”, освобождаются от 50% пеней за просрочку платежей. Условия акции: 1. Внести оплату в любом банке (оплата через сбербанк суммы до 15 000 руб. производится без комиссии), 2. Отправить заявление с просьбой списания пени на эл. почту yvdk@mail.ru.

Фото: пресс-служба АО "Водоканал" Источник: пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск

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