Водоканал объяснил проблему с грязной водой в Якутске

Сегодня днем в месенджере WhatsApp среди пользователей в городе Якутске распространяется информация об ухудшении качества водопроводной воды. В связи с этим АО «Водоканал» дает разъяснение:

Накануне — 13.03.2019 для проведения ремонтных работ в водопроводе диаметром 820 мм было понижено давление. Чтобы обеспечить водоснабжение города, давление в водопроводе диаметром 530 мм увеличили. Поступая под большим давлением, вода вымыла осадки, находящиеся во внутриквартальных сетях города. Из-за чего потребителям могла поступать вода мутного цвета.

Ремонтные работы на месте протечки были завершены 14.03.2019 в 01:45 по якутскому времени. Во время их проведения отключения холодного водоснабжения в городе не производилось.

Отмечаем, что в ведении АО «Водоканал» находятся только магистральные водопроводы. С объектов предприятия вода потребителям поступает в штатном режиме. Согласно данным лаборатории АО «Водоканал» качество воды соответствует всем нормам.

Приносим извинения за предоставленные неудобства!