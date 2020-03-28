28.03.2020
11:27
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Происшествия

Водоканал об аварийной остановке водоснабжения компанией «Теплоэнергия»

С 11:30 28 марта 2020 года в связи с аварийными работами АО “Теплоэнергия” до устранения аварийной ситуации ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадает 3 квартал.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск.
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