Водоканал об аварийной остановке водоснабжения компанией «Теплоэнергия»

С 11:30 28 марта 2020 года в связи с аварийными работами АО “Теплоэнергия” до устранения аварийной ситуации ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает 3 квартал.



Источник: Пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск.

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