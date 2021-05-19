19.05.2021
13:30
234
Экономика
Водоканал о качестве воды в Якутске
Информация о качестве воды в Якутске в период паводка по состоянию на 19 мая 2021 года:
В реке Лене:
Цветность – 155,0°
Мутность – 11,41 мг/л
При подаче в г. Якутск с водоочистной станции АО «Водоканал»(холодная вода):
Цветность – 5,2°
Мутность – 0,05 мг/л
ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода:
Цветность – 20°
Мутность – 1,5 мг/л
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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