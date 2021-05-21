Водоканал о качестве воды в Якутске

Информация о качестве воды в Якутске в период паводка по состоянию на 21 мая 2021 года: В реке Лене: Цветность – 122,3° Мутность – 7,15 мг/л При подаче в г. Якутск с водоочистной станции АО «Водоканал»(холодная вода): Цветность – 3,5° Мутность – 0,05 мг/л ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода: Цветность – 20° Мутность – 1,5 мг/л

Фото: Пресс-служба АО «Водоканал». Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».

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