21.05.2021
12:30
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Экономика

Водоканал о качестве воды в Якутске

Информация о качестве воды в Якутске в период паводка по состоянию на 21 мая 2021 года:

В реке Лене:

Цветность – 122,3°

Мутность – 7,15 мг/л

При подаче в г. Якутск с водоочистной станции АО «Водоканал»(холодная вода):

Цветность – 3,5°

Мутность – 0,05 мг/л

ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода:

Цветность – 20°

Мутность – 1,5 мг/л

Фото: Пресс-служба АО «Водоканал».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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