21.05.2021
12:30
111
Экономика
Водоканал о качестве воды в Якутске
Информация о качестве воды в Якутске в период паводка по состоянию на 21 мая 2021 года:
В реке Лене:
Цветность – 122,3°
Мутность – 7,15 мг/л
При подаче в г. Якутск с водоочистной станции АО «Водоканал»(холодная вода):
Цветность – 3,5°
Мутность – 0,05 мг/л
ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода:
Цветность – 20°
Мутность – 1,5 мг/л
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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