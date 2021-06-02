Водоканал: На нашу бригаду напали с оружием

АО «Водоканал» сообщило о нападении на ремонтно-восстановительную бригаду с применением оружия.

1 июня 2021 года в 20:30 аварийно-восстановительная бригада Службы канализования АО «Водоканал», по заданию диспетчерской службы, прибыла на место проведения восстановительных работ (восстановление канализационного люка) по адресу ул. Чайковского, 30/4. Прибыв на место, работники АО «Водоканал» обнаружили рядом с люком ассенизаторскую машину, которая мешала произвести необходимые работы т.к. производила несанкционированный слив в канализационный колодец.

На просьбу прекратить противоправное действие (ст. 8.2 КоАП, ст. 6.25 КоАП РС(Я) водитель не отреагировал. Далее из ассенизаторской машины, со стороны пассажирского места, вышел мужчина с пивной бутылкой в руке и спровоцировал словесную перепалку с работниками АО «Водоканал». После полного опустошения цистерны, водитель ассенизаторской машины и его пассажир покинули место.

Завершив восстановительные работы, ремонтная бригада на спецтранспорте выехала в направлении ул. Петровского по ул. Чайковского. Рядом с домом №16 по ул. Чайковского, автомашину обогнал и преградил путь белый внедорожник марки Lexus. Со стороны водительского места внедорожника вышел мужчина, в котором работники предприятия узнали ранее спровоцировавшего словесную перепалку пассажира ассенизаторской машины. Он произвел 4 выстрела по спецтранспорту аварийно-восстановительной бригады из пистолета, предположительно травматического, и скрылся на внедорожнике. В результате нападения пострадал водитель ремонтной бригады и автотранспорт. По факту нападения подано заявление в правоохранительные органы.

Также напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что водитель ассенизаторской машины угрожал пистолетом жительнице города Якутска, пытавшейся помешать несанкционированному сливу в канализационный люк на улице Ильменская.