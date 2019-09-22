Водоканал информирует о временном ограничении подачи холодной воды

23, 24 и 25 сентября 2019 года

С 10:00 до 14:00 23 сентября 2019 года в связи с заменой запорной арматуры (водолиния «Водоузел №2 — Водоузел №4») будет произведено отключение подачи холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 46, 47, 145, 146, Молокозавод, Городской Медицинский центр (бывшая Поликлиника №5).

С 10:00 до 20:00 23 сентября 2019 года в связи с заменой участка водопровода будет произведено отключение холодной воды. Под отключение попадает 47 квартал.

С 14:00 до 18:00 24 сентября 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией (участок водолинии — подсоединение к «ТП 71 квартал» 2-е питание) будет произведено отключение холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 72, 128, частично 73.

С 10:00 до 20:00 25 сентября 2019 года в связи с заменой участка водопровода (водолиния «Водоузел №2 — ТП 50 квартал») будет произведено отключение холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 45, 136, 51, 129, 54, 48, 50.