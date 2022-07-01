Водоканал: идет подготовка к отопительному сезону

Подготовка к грядущему отопительному сезону в Якутске стартовала в начале июня. Частью этой масштабной работы традиционно является промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения. Коммунальщики, участвующие в процессе подачи воды населению, начали работы с 7 июня.

За первый месяц промывочной кампании специалисты АО «Водоканал» промыли 45% своих магистральных сетей, от запланированного объема. Если быть точнее, на сегодняшний день промыто свыше 50 км магистрального трубопровода. В июне бригады АО «Водоканал» промыли свои сети, по которым холодная вода доходит до кварталов А, Б, В, 1, 9, 9А, 15, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 71, 145, 146, 157, 162, 165, 167, 170, 171, 202, 203 а также до поселка Жатай. Грядущей ночью специалисты также промоют сети, доставляющие воду до домов 203-го микрорайона Якутска.

В работе по промывке городской системы водоснабжения также участвуют специалисты Якутской ТЭЦ, по чьим водопроводным сетям вода перемещается внутри кварталов. За это время специалисты успели промыть свои сети снабжающие водой дома в 15, 33, 46, 164, 165, 167, 171 кварталах, а также сети, снабжающие водой дома 14, 14/3, 14/4, 14/5, 16, 18, 22, 22/2, 26, 34/2, 65, 65а, 65/1, 65/2, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 69 по улице Халтурина, 41/1, 41/2, 41/3, 43/2, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 57/1, 59, 61, 63 по улице Дзержинского, 7, 8, 8а, 8/1, 8/2, 9, 11/1, 12, 13/1, 18 по улице Строителей, 2 по улице Дальняя, 6, 6/1, 8, 8/2 по улице Пионерская, 21, 23, 25, 27, 29 по улице Якутская, 86, 89/1, 91, 93, 95, 99 по улице 8 марта, 8, 10, 10/1, 14/1, 14/2, 14/8, 18, 29/1, 29/2, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46 по улице Жорницкого, 4/1, 4/2 по улице Семилетки, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 по улице Верхоянская, 9 и 11 по улице Якутская, 2 по улице Кутузова, 11, 13 по улице Рыдзинского, 1, 2, 4, 9 по улице Пекарского, и дома 12, 12/1, 14/3, 14/5, 16/1, 18 по улице Клары Цеткин. Также сегодня ночью специалисты промоют сети снабжающие водой 31 квартал.

Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.